Табун лосей пробежался по улицам Бердска в День Победы

Табун лосей пробежался по улицам Бердска в День Победы
Табун лосей пробежался по улицам Бердска в День Победы
Сегодня, 12:32ОбществоФото: Свидетель Бердск
Трех лосей заметили возле остановки общественного транспорта жители Бердска Новосибирской области утром 9 мая. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, добавив, что животные гуляли без присмотра.

В День Победы три лося прогулялись по улицам городка и напугали местных жителей. Диких зверей засняли камеры возле остановки «Берёзовая».

Судя по кадрам, лоси были ошарашены не меньше людей. Они суматошно бегали по парковке и, по предложениям бердчан, искали выход к лесу.

«Специалисты выезжали в тот день на место, смотрели, не нашли. Видимо вернулись в свою среду обитания. А появляются они там периодически каждый год, там пути миграции», - рассказали Atas.info в Миниприроде Новосибирской области.

К слову, в Бердске в границе Обского моря с 2006 года находится заповедник. Однако точно неизвестно откуда могли появиться лоси в городе.

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