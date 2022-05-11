Табун лосей пробежался по улицам Бердска в День Победы

В День Победы три лося прогулялись по улицам городка и напугали местных жителей. Диких зверей засняли камеры возле остановки «Берёзовая».
Судя по кадрам, лоси были ошарашены не меньше людей. Они суматошно бегали по парковке и, по предложениям бердчан, искали выход к лесу.
«Специалисты выезжали в тот день на место, смотрели, не нашли. Видимо вернулись в свою среду обитания. А появляются они там периодически каждый год, там пути миграции», - рассказали Atas.info в Миниприроде Новосибирской области.
К слову, в Бердске в границе Обского моря с 2006 года находится заповедник. Однако точно неизвестно откуда могли появиться лоси в городе.