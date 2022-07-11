Больную раком пенсионерку-инвалида выгоняют из общежития в Новосибирске

Татьяна Медынина 18 лет назад продала свое жилье и купила квартиру в строящемся доме на улице Петухова №6/4. Строительством занималась компания «Сибстрой». В итоге застройщик так и не отдал ключи от заветной комнаты, и женщина вошла в число обманутых дольщиков.
По сей день 63-летняя Татьяна Медынина проживает в общежитии маневренного фонда на улице Зорге. НГС уточняет, что у пенсионерки третья группы инвалидности из-за рака.
В 2022 году весной муниципалитет выслал уведомление с требованием покинуть комнату до 6 июня. Сейчас сибирячку еще не выселили, но живет в общежитии она фактически без прав. Женщина предполагает, что в один момент к ней придут судебные приставы и выкинул все вещи на улицу.
В городской мэрии утверждают, что Татьяна не имеет никакого права на предоставленное ей жилое помещение. В те времена комнату ей дали лишь в исключительном порядке. Кроме того, департамент по социальной политике выплатил до 2020 года дольщице 216 650 рублей. В социальную помощь входили дополнительно 16 продуктовых наборов и два новогодних подарка.