Большой рост смертей младенцев фиксируют в Новосибирской области

Так, в текущем году умерли 72 новорожденных. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года, пишет РБК.
Как рассказала завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Тишайкина, в декабре 2021 года младенческая смертность упала на 15%, в сравнении с 2020 годом. Эта статистика достигла исторического минимума.
Напомним, ранее статистику приводил региональный ЗАГС. Всего родились за первое полугодие 2022 года 13 306 малышей в Новосибирской области, а скончалось 20 448 человек.