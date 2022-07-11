Большой рост смертей младенцев фиксируют в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован рост смертности среди младенцев

На начало 2022 года в Новосибирской области фиксируется большая смертность среди новорожденных, по сравнению с предыдущим 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в текущем году умерли 72 новорожденных. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года, пишет РБК. Как рассказала завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Тишайкина, в декабре 2021 года младенческая смертность упала на 15%, в сравнении с 2020 годом. Эта статистика достигла исторического минимума. Напомним, ранее статистику приводил региональный ЗАГС. Всего родились за первое полугодие 2022 года 13 306 малышей в Новосибирской области, а скончалось 20 448 человек.

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