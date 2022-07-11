Дожди, похолодание и шквалистый ветер – прогноз погоды с 11 по 15 июля в Новосибирске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня, 11 июля, в Новосибирске установится 27-градусная жара. Осадков не предвидится, а порывы ветра будут умеренными. На вторник, 12 июля, ожидается +28 по Цельсию, местами возможны небольшие дожди с грозами. Скорость ветра в городе достигнет 6 м/с, а в районах региона разгонится до 16 м/с/