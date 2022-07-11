Дожди, похолодание и шквалистый ветер – прогноз погоды с 11 по 15 июля в Новосибирске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня, 11 июля, в Новосибирске установится 27-градусная жара. Осадков не предвидится, а порывы ветра будут умеренными. На вторник, 12 июля, ожидается +28 по Цельсию, местами возможны небольшие дожди с грозами. Скорость ветра в городе достигнет 6 м/с, а в районах региона разгонится до 16 м/с/
Самый реалистичный прогноз дает Gismeteo. Так в среду, 13 июля, в областном центре ещё сохранится жара до +21 градуса, а уже на следующий день, 14 июля, похолодает до +18.
С четверга город накроет мелкий дождик, который не отступит до конца рабочей недели. А в грядущие выходные, 16 и 17 июля, обрушится ливень с порывами ветра до 13 м/с.
При этом «Яндекс.Погода» анонсирует солнечные и жаркие дни +28…+21 градусов до середины недели. Кратковременный дождь обещают лишь в пятницу, 15 июля, а на выходные облачную, но теплую погоду до +23 по Цельсию.