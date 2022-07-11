Новосибирский суд оставил в силе арест умершего ученого Колкера

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 11 июля 2022 года оставлено без изменения постановление Советского районного суда г. Новосибирска от 30 июня 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Д.Б., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения», - говорится в сообщении суда.