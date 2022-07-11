Новосибирский суд оставил в силе арест умершего ученого Колкера

Новосибирский суд оставил в силе арест умершего ученого Колкера
Новосибирский суд оставил в силе арест умершего ученого Колкера
Вчера, 11:46ОбществоФото: Дмитрий Колкер / VK
Областной суд Новосибирска оставил в силе арест ученого Дмитрия Колкера, умершего от рака четвертой стадии в московском СИЗО. Ранее физика обвинили в госизмене. Информацию опубликовали на сайте суда.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 11 июля 2022 года оставлено без изменения постановление Советского районного суда г. Новосибирска от 30 июня 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Д.Б., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения», - говорится в сообщении суда.

Добавим, что Колкер в 2018 году читал лекции в Китае. Это и привлекло ФСБ. Минобороны установило, что в лекциях содержалась государственная тайна. Ученого арестовали и увезли в СИЗО прямо с больничной койки. Спустя пару дней он скончался. Защитники Колкера настаивали на невиновности подзащитного.

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