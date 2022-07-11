Пособие 10000 рублей школьникам на сборы к учебе: будет ли выплата к 1 сентября 2022

Выплату на сбор детей к школе родители получают с 2021 года по указу президента России Владимира Путина. Пока подобную материальную поддержку на 2022 год не анонсировали, а ведь многие россияне ждут её с нетерпением. Редакция Atas.info выясняла, какая сумма предназначается семьям и ждать ли её к 1 сентября в этом году.

Кто имеет право получить выплату для сбора детей к школе: Подобную школьную выплату получали в прошлом году семьи на детей от 6 до 17 лет. Она составляла 10 000 рублей на каждого учащегося в среднем общеобразовательном учреждении ребенка. Эту сумму родители могли потратить только на школьную форму и принадлежности. Кроме того, на школьную выплату могут рассчитывать, как годом ранее, дети-инвалиды от 18 до 23 лет. Но при условии, что они обучаются по основным общеобразовательным программам. Почему ввели эту выплату к школе в прошлом году: Глава государства посчитал, что выплата на подготовку детей к школе выручит семьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении из-за коронавируса. Ведь в период пандемии многие потеряли работу, столкнулись со снижением зарплат и повышением цен на одежду и продукты. Также дети от 3 до 16 лет из малообеспеченных семей стали получать ежемесячные выплаты на любые нужды в качестве поддержки. Многие ждут разового пособия и на подготовку малышей к школе в 2022 году. Введут ли разовое пособие для школьников к 1 сентября 2022 года: Стоит отметить, в этом году тема пандемии COVID-19 ушла на второй план. Экономическую ситуацию в России изменила спецоперация на Украине. Властям пришлось дополнительно индексировать зарплаты, пенсии и социальные выплаты, чтобы улучшить финансовое положение граждан. На сегодняшний день новостей от Правительства РФ о единовременном пособии для школьников к подготовке на учебу нет. Однако президент не исключал, что такая мера поддержки войдет в традицию. Сейчас можно предположить, что из-за сложившейся политической ситуации его могут ввести к осени. В прошлом году выплату анонсировали летом, а родители начали её оформлять со 2 августа – так, что время ещё есть. Один из вариантов получения выплаты к школе – кто может оформить уже сейчас: Малообеспеченным семьям государство не переставало помогать, и у них есть шанс получить выплату для школы. Родители могут заключить контакт на адресную помощь от министерства социального развития в своем регионе. Им выплачивают деньги на школьные принадлежности и одежду. Размер зависит от места проживания – он варьируется от 300 до 5 000 рублей. Также никто не отменял ежемесячные выплаты на детей, которые начисляются с учетом доходов семьи (процент от прожиточного минимума). Напомним, в 2022-м пособия увеличили на 10%.

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