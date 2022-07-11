В Академгородке под Новосибирском пропал домашний лис – он голоден

Хозяйка 4-летнего лесного питомца рассказала НГС, что животное выбежало случайно, когда открылась дверь. По её словам, он мог выбежать на свежий воздух, чтобы охладиться, ведь дома очень жарко.
Женщина уточнила, что в доме он жил полгода, но раньше не пытался сбежать – лис упитанный и не дикий, а с ним даже играли дети. При этом в лесу он может не выжить, но и дорогу назад не найдет.
Однако она считает, что животное может само выйти к людям от голода, но скорее всего пойдет он к дачам, где есть еда на грядках.