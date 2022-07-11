В Новосибирске неделю разыскивают 14-летнюю девочку с цветными волосами

Как стало известно Atas.info, школьница ранее уже уходила из дома, но предупреждала об этом родных – держала с ними связь. В этот раз она просто исчезла по пути из магазина домой.
«Нам удалось отсмотреть камеры видеонаблюдения, на которых мы увидели, что девочка, идя из магазина домой пошла совсем другой дорогой. Раньше, когда она уходила, то звонила родным или появлялась сама через несколько дней», - рассказала журналисту сайта руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Сейчас волонтеры распространяют ориентировку на пропавшую Полину Курнявко. Ищут свидетелей, чтобы установить с ней связь.
Приметы: рост 157, окрашенные в белый, фиолетовый и коричневый цвета волосы. В момент исчезновения была одета в розовую толстовку, черные джинсы, могла нести темный рюкзак.