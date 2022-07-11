В Новосибирске сотрудники IKEA отказались от флешмоба за рабочие места

Работники закрывшейся недавно по всей России IKEA устроили в социальных сетях флешмоб за сохранение рабочих мест. В этой акции отказались участвовать сотрудники из Новосибирска.

Как пишет nsk.aif.ru со ссылкой на лидера новосибирского профсоюза ИКЕА Нину Харитонову, сейчас сотрудники местного гипермаркета не настроены на протесты. Эта ситуация поставила их в затруднительное положение. Собеседница отметила, что работники продолжают трудиться в ИКЕА, несмотря на закрытие. Обрабатывают заявки и принимают заказы, но это уже не то, чем они занимались раньше. Также Харитонова не возлагает больших надежд на выплату компенсации за увольнение. В трудовых договорах есть пункт о дисциплинарном взыскании за мелкий проступок, которым руководство может воспользоваться, ради экономии средств.

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