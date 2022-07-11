В Новосибирской области на 14% выросло число случаев укосов клещей

В Новосибирской области на 14% выросло число случаев укосов клещей
В Новосибирской области на 14% выросло число случаев укосов клещей
Вчера, 12:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Клещи стали на 14% чаще кусать жителей Новосибирской области в 2022 году. Об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном заседании 11 июля.

«С начала 2022 года зафиксировано 13 245 случаев укуса клещей. Это на 14% больше случаев, чем было в 2021 году», - сказал специалист.

Щербатов отметил, что чаще в больницу из-за укусов клещей обращались жители двух районов области и Бердска. В Новосибирске замечены членистоногие в Дзержинском и Ленинском районах.

«Клещевым энцефалитом болеют 73 человека, что вдвое больше показателей прошлого года. За год в 3 раза увеличилось случаев боррелиоза – сейчас 95», - отметил начальник управления Роспотребнадзора.

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