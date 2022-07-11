В Новосибирской области на 14% выросло число случаев укосов клещей

«С начала 2022 года зафиксировано 13 245 случаев укуса клещей. Это на 14% больше случаев, чем было в 2021 году», - сказал специалист.
Щербатов отметил, что чаще в больницу из-за укусов клещей обращались жители двух районов области и Бердска. В Новосибирске замечены членистоногие в Дзержинском и Ленинском районах.
«Клещевым энцефалитом болеют 73 человека, что вдвое больше показателей прошлого года. За год в 3 раза увеличилось случаев боррелиоза – сейчас 95», - отметил начальник управления Роспотребнадзора.
Напомним, ранее Щербатов предрек начало новой волны коронавируса в Новосибирске осенью.