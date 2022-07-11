В Новосибирской области ожидают осенью новую волну COVID-19

В Новосибирской области ожидают осенью новую волну COVID-19
В Новосибирской области ожидают осенью новую волну COVID-19
Вчера, 12:11ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Роспотребнадзор Новосибирской области прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом к осени 2022 года. Об этом заявил начальник регионального управления ведомства Александр Щербатов во время оперативного заседания в правительстве 11 июля.

Специалист отметил, что на сегодняшний день в области фиксируют небольшое повышение эпидемиологического порога по ОРВИ среди взрослых. А статистика COVID-19 снижается с каждым днем.

«За прошедшую неделю выявлено 334 случая коронавируса, что меньше на 6% уровня позапрошлой недели. Среднесуточный темп прироста составил 0,001», - сказал Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников упомянул, что в странах Европы заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла вверх. В ответ Александр Щербатов заявил, что несмотря на стабильную ситуацию сейчас, можно ожидать незначительный всплеск к сентябрю и октябрю.

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