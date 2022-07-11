В Новосибирской области ожидают осенью новую волну COVID-19

Специалист отметил, что на сегодняшний день в области фиксируют небольшое повышение эпидемиологического порога по ОРВИ среди взрослых. А статистика COVID-19 снижается с каждым днем.
«За прошедшую неделю выявлено 334 случая коронавируса, что меньше на 6% уровня позапрошлой недели. Среднесуточный темп прироста составил 0,001», - сказал Щербатов.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников упомянул, что в странах Европы заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла вверх. В ответ Александр Щербатов заявил, что несмотря на стабильную ситуацию сейчас, можно ожидать незначительный всплеск к сентябрю и октябрю.