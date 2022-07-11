ЮЗТС показал передовые разработки на выставке «Иннопром-2022»

В Екатеринбург на выставку в текущем году собственные делегации прислали 79 субъектов Российской Федерации. На «Иннопром-2022» прибыли представители 51 государства. На мероприятие приехали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и прочие управленцы высочайшего ранга. За четыре дня работы выставки общее число гостей превысило 36 000 человек.
Изделия Южного завода тяжелого станкостроения можно увидеть на стенде Кубани. Краснодарские станкостроители презентовали инновационную разработку. Речь идет о токарно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре серии VC Gantry Machine. Он предназначен для высокоточной обработки больших деталей непростой произвольной формы, которые используют в энергомашиностроении и авиакосмической промышленности, а также в атомной энергетике и прочих отраслях производства. В 2021 году ЮЗТС запустил VC Gantry Machine в серийное производство. Предприятие изготовило уже три таких центра.
Прочую продукцию завода представили в первый раз. Здесь имеется в виду действующий комплект инструментальной оснастки к обрабатывающим центрам. Он включает угловую сверлильно-фрезерную головку. Скоро данный комплект тоже поступит в серийное производство ЮЗТС. В прошлом подобную продукцию приходилось покупать за границей.
Стенд Южного завода тяжелого станкостроения осмотрел Денис Мантуров. Министр дал высокую оценку разработкам предприятия и его уверенному курсу на импортозамещение.
ЮЗТС основан в 2016 году. Он появился на базе легендарного станкостроительного завода имени Седина и стал правообладателем его товарного знака. В наши дни на предприятии в производстве остаются более 20 обрабатывающих центров и сложных станков. Главными заказчиками ЮЗТС числятся крупнейшие российские государственные компании.