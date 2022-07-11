ЮЗТС показал передовые разработки на выставке «Иннопром-2022»

Изделия Южного завода тяжелого станкостроения можно увидеть на стенде Кубани. Краснодарские станкостроители презентовали инновационную разработку. Речь идет о токарно-фрезерно-расточном обрабатывающем центре серии VC Gantry Machine. Он предназначен для высокоточной обработки больших деталей непростой произвольной формы, которые используют в энергомашиностроении и авиакосмической промышленности, а также в атомной энергетике и прочих отраслях производства. В 2021 году ЮЗТС запустил VC Gantry Machine в серийное производство. Предприятие изготовило уже три таких центра.