Флаг Украины вывесили жители дома в Новосибирске

«В доме №16 на улице Разъездной кто-то пытается вызвать в гости полицию»,
написал автор поста.
На опубликованных кадрах заметно, что флаг висит в вертикальном положении на окне. Многие горожане предположили, что с этой квартиры уже не раз снимали такую символику.
«Автовышку кто-нибудь пригонит. И окна закрасить. Делов-то», «Да он с марта висит», «Так весной же уже снимали оттуда флаг», «Ну и пусть висит. Может, хохол живет - и пусть спокойно живет», - написали в комментариях новосибирцы.
Напомним, выпускница пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах в Новосибирске. Молодая девушка после окончания обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах и с цепочкой на шее, где было написано нецензурное слово.