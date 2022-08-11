Флаг Украины вывесили жители дома в Новосибирске

Флаг Украины вывесили жители дома в Новосибирске
Флаг Украины вывесили жители дома в Новосибирске
Сегодня, 09:14ОбществоФото: АСТ-54Флаг висит на балконе
Жители дома в Советском районе Новосибирска вывесили в окне флаг Украины. Об инциденте рассказали жители этого же района в соцсетях.

«В доме №16 на улице Разъездной кто-то пытается вызвать в гости полицию»,

написал автор поста.

На опубликованных кадрах заметно, что флаг висит в вертикальном положении на окне. Многие горожане предположили, что с этой квартиры уже не раз снимали такую символику.

«Автовышку кто-нибудь пригонит. И окна закрасить. Делов-то», «Да он с марта висит», «Так весной же уже снимали оттуда флаг», «Ну и пусть висит. Может, хохол живет - и пусть спокойно живет», - написали в комментариях новосибирцы.

Напомним, выпускница пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах в Новосибирске. Молодая девушка после окончания обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах и с цепочкой на шее, где было написано нецензурное слово.

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