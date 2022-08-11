Где и когда смотреть: жители Новосибирска увидят пик Сатурна в оппозиции

«Кольца Сатурна с 22:00 и до рассвета будут максимально яркими, поэтому можно будет детально рассмотреть планету и её кольца при помощи телескопа или мощного бинокля», - рассказал старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров.