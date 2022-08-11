Где и когда смотреть: жители Новосибирска увидят пик Сатурна в оппозиции

«Кольца Сатурна с 22:00 и до рассвета будут максимально яркими, поэтому можно будет детально рассмотреть планету и её кольца при помощи телескопа или мощного бинокля», - рассказал старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров.
Он считает, что эта ночь будет максимально важна для астрофотографов, потому что можно будет сфотать кольца Сатурна в ярком состоянии.
Главное правило, которое необходимо соблюдать – это уезжать подальше от города для наблюдения за астрономическими событиями. В мегаполисе слишком много огней, которые засвечивают небо.
Напомним, что прохождение Сатурна в оппозиции – это то время, когда он достигает точку противостояния, ближайшую к Земле.