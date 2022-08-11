МЧС хочет наградить героя, за спасение женщины из воды в Новосибирске

МЧС хочет наградить героя, за спасение женщины из воды в Новосибирске
МЧС хочет наградить героя, за спасение женщины из воды в Новосибирске
Сегодня, 08:33ОбществоФото: Спасатели МАСССам инцидент произошел 3 августа

МЧС разыскивает спасителя женщины из реки в Новосибирске

3 августа в Новосибирске мимо проходящий мужчина заметил, что с Димитровского моста падает женщина. Молодой человек без раздумий бросился в воду, чтобы спасти пострадавшую.

Новосибирец не сдавался до конца: в холодной воде у него занемели ноги, но он продолжал тащить женщину на берег. Силы уже покидали героя, а на помощь прибыли сотрудники МЧС, которые помогли избежать двойной трагедии.

Мужчина уже на берегу отказался от медицинской помощи. Он ушел, не оставив контактов. Однако МЧС хочет наградить парня за героический поступок.

Напомним, о произошедшем рассказали в службе МАСС. По их данным, сибирячка 1988 года рождения упала в Обь. Ее бросился спасать парень 2001 года рождения.

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