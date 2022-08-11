Мемориал погибшему военному откроют в Новосибирске 6 сентября

Мемориал погибшему военному откроют в Новосибирске 6 сентября
Мемориал погибшему военному откроют в Новосибирске 6 сентября
Сегодня, 12:38ОбществоФото: rozatikhomirova/ВКмемориальная доска, погибший в Украине военный
Мемориальную доску в память о погибшем при спецоперации военнослужащем Камиле Хабибназарове откроют на фасаде школы № 24 в Новосибирске 6 сентября. Эта история чуть не завершилась скандалом, но в дело вмешался мэр Анатолий Локоть.

Мэр города Анатолий Локоть заявил, что установка мемориала погибшему военному уже идет полным ходом. С родственниками согласовали место для его размещения и дату открытия.

«Мемориальная доска будет установлена. Наметили с родственниками место на здании школы, а также дату. Её торжественно откроют 6 сентября», - сказал градоначальник на "Часе прессы" 11 августа.

Напомним, Камиль погиб в бою на Украине весной этого года. Тогда в его родной школе начали собирать деньги на мемориал, а чиновники запретили его устанавливать. Помог глава Новосибирска Локоть – он извинился перед матерью героя.

Материалы по теме:
НовосибирскспецоперацияНовосибирская областьвоенные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы