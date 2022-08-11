Потерявшаяся в аэропорту Новосибирска дворняжка вернулась к хозяйке

Потерявшаяся в аэропорту Новосибирска дворняжка вернулась к хозяйке
Потерявшаяся в аэропорту Новосибирска дворняжка вернулась к хозяйке
Сегодня, 11:37ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiЖивотное бродило по городу Обь пару месяцев
Собака по кличке Боня сбежала от хозяйки во время посадки в самолет. Ее нашли лишь спустя два месяца и передали владельцам.

Оказывается, дворняжка вместе со своей хозяйкой должна была лететь из Новосибирска в Сахалин. Однако Боня выбила дверь специальной клетки и выбежала из самолета, пока девушка была на посадке. Животное в аэропорту Толмачево искали два месяца.

Собака объявилась в городе Обь. При поимке, животное никому не давалось в руки, ее лишь удавалось подкормить. Помогли поймать Боню зоозащитники, которые поставили клетку-собаколовку у администрации, где часто видели животное.

Потом Боня летела в салоне самолета, так как ее решили не оставлять одну в багажном отсеке, пишет КП-Новосибирск. Сейчас собаку передали хозяйке на Сахалин.

Напомним, в конце июля в Новосибирске произошел шокирующий случай – толпа подростков мучительно издевалась над беззащитным котенком. Ему содрали ножом шкуру. Животное спас проезжающий мимо таксист.

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