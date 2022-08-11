Публичная кадастровая карта и ее использование

Основная карта размещена на сайте Росреестра, а доступ к регионам можно получить по ссылке https://roskarta.com/. Все сведения можно получить в режиме реального времени, причем они будут всегда свежими и актуальными. Малейшие изменения тут же отображаются на карте.
Какие сведения можно узнать с помощью кадастровой карты
По сути, кадастровая карта содержит все сведения, которые представлены в ЕГРН, использовать их могут любые лица, но только в качестве справочной информации. При совершении сделок с объектами недвижимости потребуется официальная выписка, получить которую удастся через представительства Росреестра, а также через МФЦ.
Сведения, которые содержатся в публичной кадастровой карте, это:
-границы земельных участков, причем указываются и актуальные, и временные;
- контуры сооружения, тоже актуальные и временные;
- вид объекта, например, здание, земельный участок, недвижимый комплекс и т. д.;
- кадастровый номер;
- площадь участка;
- характеристики объектов;
- форма собственности и многое другое.
Несмотря на то, что сведения из публичной кадастровой карты носят лишь справочный характер, нередко они помогают в совершении разнообразных операций с недвижимостью от продажи до разрешения соседских споров. Однако если дело доходит до суда, то официальная выписка будет просто необходима. Воспользоваться данными можно при покупке земельного участка или дома, коммерческой или любой другой недвижимости. Это поможет получить точное представление о фактической стоимости объекта.
Сколько стоит использование кадастровой карты
Все сведения, которые содержатся в открытом доступе, предоставляются гражданам на безвозмездной основе, соответственно, платить ничего не нужно. Бесплатно выдается и выписка, но чтобы ее получить, необходима регистрация через портал Госуслуг. Данные публичной кадастровой карты разбиты по регионам, что позволяет с легкостью находить необходимую информацию, не потратив на это много времени. Например, на странице https://roskarta.com/map/novosibirskaya-oblast информация об объектах недвижимости Новосибирской области. Точно также можно найти данные о любом объекте недвижимости вне зависимости от региона, в котором он расположен.