Стало известно количество медведей в районах Новосибирской области

В лесах Новосибирской области живет около 1,5 тысяч бурых медведей, но больше всего их в Убинском районе. Информацию предоставили в постановлении губернатора об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов.

Лидером по количеству медведей стал Убинский район – там проживает 275 хищников, второе место занял Маслянинский район – 243 медведя, на третьем Колыванский район – 212 косолапых. Пятерку топа замыкают Куйбышевский район – 118 медведей и Северный район – 107. При этом в Каргатском 97 особей, Кыштовском – 96, в Тогучинском районе – 75, в Болотнинском – 63, в Чулымском – 61, в Коченевском – 44, а в Венгеровском районе – 40. Меньше всего медведей оказалось в Мошковском район – 16, в Искитимском и Черепановском – по 6 косолапых хищников.

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