Вакцинация от COVID-19 останется рекомендательной в Новосибирской области

Введение обязательной вакцинации против коронавируса пока не планируется в Новосибирской области. Об этом заявил 11 августа 2022 года глава регионального Минздрава Константин Хальзов на пресс-подходе в правительстве.

Министр рассказал, что каждую неделю заболеваемость COVID-19 увеличивается. Но это не повод возвращать все санитарные меры, которые были раньше. «Сейчас всем нужно вакцинироваться учителям и детям перед учебным годом. Но это рекомендательно, речь об обязательных прививках пока не идет», - уточнил Хальзов. По его данным, в регионе снижен коллективный иммунитет. Сейчас он на уровне 30%, а ещё в начале 2022 года был в районе 70%. Напомним, ранее известный новосибирский врач Михаил Андрушкевич рассказал, сколько раз можно прививаться в год Atas.info. Также есть ли последствия от вакцин.

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