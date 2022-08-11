Вакцинация от COVID-19 останется рекомендательной в Новосибирской области

Вакцинация от COVID-19 останется рекомендательной в Новосибирской области
Вакцинация от COVID-19 останется рекомендательной в Новосибирской области
Сегодня, 18:00ОбществоАлина ШеферФото: Медиахолдинг1MiВакцинация, коронавирус-2022
Введение обязательной вакцинации против коронавируса пока не планируется в Новосибирской области. Об этом заявил 11 августа 2022 года глава регионального Минздрава Константин Хальзов на пресс-подходе в правительстве.

Министр рассказал, что каждую неделю заболеваемость COVID-19 увеличивается. Но это не повод возвращать все санитарные меры, которые были раньше.

«Сейчас всем нужно вакцинироваться учителям и детям перед учебным годом. Но это рекомендательно, речь об обязательных прививках пока не идет», - уточнил Хальзов.

По его данным, в регионе снижен коллективный иммунитет. Сейчас он на уровне 30%, а ещё в начале 2022 года был в районе 70%.

Напомним, ранее известный новосибирский врач Михаил Андрушкевич рассказал, сколько раз можно прививаться в год Atas.info. Также есть ли последствия от вакцин.

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