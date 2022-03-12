Аптечная сеть Новосибирска увеличивает запас лекарств на треть

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин признал дефицит товаров в аптеках. По его словам, перебоев с поставками нет, поскольку половина всех лекарств в аптеке производят в России. Чтобы не допустить дефицита товара, аптечная сеть увеличила запасы на три месяца.