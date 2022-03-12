Аптечная сеть Новосибирска увеличивает запас лекарств на треть

Муниципальная аптечная сеть Новосибирска сообщила о подорожании ряда лекарственных препаратов и об увеличении запасов на складах.
В последние дни произошел резкий спрос на продовольственные товары, ажиотаж наблюдается и в аптеках. Почти за две недели (с 1 марта) было продано лекарств на 80 млн рублей. Рост составил 25%.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин признал дефицит товаров в аптеках. По его словам, перебоев с поставками нет, поскольку половина всех лекарств в аптеке производят в России. Чтобы не допустить дефицита товара, аптечная сеть увеличила запасы на три месяца.
Но из-за подорожания сырья лекарства могут вырасти в цене на 4-5%.