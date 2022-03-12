Аптечная сеть Новосибирска увеличивает запас лекарств на треть

Аптечная сеть Новосибирска увеличивает запас лекарств на треть
Аптечная сеть Новосибирска увеличивает запас лекарств на треть
Сегодня, 07:38ОбществоФото: pixabay.com/
Лекарства подорожают из-за роста цен на сырье.

Муниципальная аптечная сеть Новосибирска сообщила о подорожании ряда лекарственных препаратов и об увеличении запасов на складах.

В последние дни произошел резкий спрос на продовольственные товары, ажиотаж наблюдается и в аптеках. Почти за две недели (с 1 марта) было продано лекарств на 80 млн рублей. Рост составил 25%.

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин признал дефицит товаров в аптеках. По его словам, перебоев с поставками нет, поскольку половина всех лекарств в аптеке производят в России. Чтобы не допустить дефицита товара, аптечная сеть увеличила запасы на три месяца.

Но из-за подорожания сырья лекарства могут вырасти в цене на 4-5%.

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