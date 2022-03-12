McDonalds назвал дату приостановки работы в Новосибирске

В России работает в «Макдоналдс» более 62 тысяч человек, а на предприятиях около 100 тысяч человек. Все сотрудники остаются в компании и продолжат получать заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. Также будут схоранены все льготы и гарантии.