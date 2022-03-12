McDonalds назвал дату приостановки работы в Новосибирске

Компания «Макдоналдс» назвала дату закрытия своих заведений в Новосибирске и всей России.
McDonald’s закрывается в России временно, в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями с 14 марта 2022 года. При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме.
В России работает в «Макдоналдс» более 62 тысяч человек, а на предприятиях около 100 тысяч человек. Все сотрудники остаются в компании и продолжат получать заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе. Также будут схоранены все льготы и гарантии.
В период временного закрытия компания будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.
Простой в работе будет обходиться McDonald’s в 50 млн долларов в месяц.
При этом закрытые заведения могут быть использованы для организации центров волонтерской поддержки, а участников этого компания намерена поощрять баллами лояльности, которые можно будет использовать для приобретения продуктов компании после открытия.
Напомним, что доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари рассказал в интервью Atas.info, чем для России обернется национализация крупных международных компаний, таких как - McDobald's, IKEA, Volkswagen и другие.