Мэрия Новосибирска выселяет из общежития незаконных постояльцев

Мэрия Новосибирска выселяет из общежития незаконных постояльцев
Мэрия Новосибирска выселяет из общежития незаконных постояльцев
Сегодня, 13:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
По решению региональной прокуратуры, жители общежития на Ленина незаконно проживают в этих помещениях

Жителей общежития на улице Ленина, 90 начали массово выселять людей для устранения нарушений жилищного законодательства.

В мэрии Новосибирска уточнили, что людей выселяют в рамках представления прокуратуры города Новосибирска об устранении нарушений жилищного законодательства.

Прокуратура решила, что жителям общежития незаконно предоставлены жилые помещения маневренного фонда в общежитиях.

Жителям общежития дали уведомления о досрочном расторжении договора найма семи семей. В мэрии отметила, что будут выселять людей и из других муниципальных общежитий.

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