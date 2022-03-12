Мэрия Новосибирска выселяет из общежития незаконных постояльцев

По решению региональной прокуратуры, жители общежития на Ленина незаконно проживают в этих помещениях

Жителей общежития на улице Ленина, 90 начали массово выселять людей для устранения нарушений жилищного законодательства. В мэрии Новосибирска уточнили, что людей выселяют в рамках представления прокуратуры города Новосибирска об устранении нарушений жилищного законодательства. Прокуратура решила, что жителям общежития незаконно предоставлены жилые помещения маневренного фонда в общежитиях. Жителям общежития дали уведомления о досрочном расторжении договора найма семи семей. В мэрии отметила, что будут выселять людей и из других муниципальных общежитий.

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