Железнодорожники провели в Новосибирске акцию в поддержку спецоперации в Украине

Железнодорожники провели в Новосибирске акцию в поддержку спецоперации в Украине
Железнодорожники провели в Новосибирске акцию в поддержку спецоперации в Украине
Сегодня, 06:35ОбществоФото: zszd.rzd.ru
Участники акции наклеили на куртки букву Z.

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция в поддержку вооруженных сил России, которые проводят спецоперацию в Украине. Новость появилась на официальном сайте.

Под лозунгом «Своих не бросаем» на пироне собрались около сотни сотрудников РЖД. Они украсили куртки георгиевскими ленточками и наклейками с буквой Z, а в руках несли флаги России.

Перед участниками выступили с призывами сплотиться в это непростое для страны время. Спикеров встречали аплодисментами.

Напомним, после 24 февраля, когда стартовала спецоперация, в городе заметили машины с буквами Z. Затем появились автоколонны. К акции присоединился общественный транспорт города. А на здании правительства и мэрии загорелись окна в виде буквы Z.

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