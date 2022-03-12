Железнодорожники провели в Новосибирске акцию в поддержку спецоперации в Украине

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция в поддержку вооруженных сил России, которые проводят спецоперацию в Украине. Новость появилась на официальном сайте.
Под лозунгом «Своих не бросаем» на пироне собрались около сотни сотрудников РЖД. Они украсили куртки георгиевскими ленточками и наклейками с буквой Z, а в руках несли флаги России.
Перед участниками выступили с призывами сплотиться в это непростое для страны время. Спикеров встречали аплодисментами.
Напомним, после 24 февраля, когда стартовала спецоперация, в городе заметили машины с буквами Z. Затем появились автоколонны. К акции присоединился общественный транспорт города. А на здании правительства и мэрии загорелись окна в виде буквы Z.