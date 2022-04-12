Как правильно освятить вербу в церкви или дома к Вербному воскресенью 17 апреля 2022

Как правильно освятить вербу в церкви или дома к Вербному воскресенью 17 апреля 2022
Как правильно освятить вербу в церкви или дома к Вербному воскресенью 17 апреля 2022
Сегодня, 13:55ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Православные христиане будут встречать Вербное воскресенье 17 апреля 2022 года – как правильно освятить вербу в церкви или дома

Один из главных церковных праздников, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим, пройдет в России 17 апреля 2022 года. Многие люди не знают, как правильно освятить вербу в церкви или на дому – ответы на эти вопросы в материале Atas.info.

Как освятить вербу в церкви к 17 апреля 2022 года

Освящение верб в церкви проходит в субботу во время праздничного богослужения – Всенощного бдения. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой.

При этом необязательно, чтобы святая вода попадала на принесенные ветки вербы – она освящается благодатью Духа Святаго.

Освященные вербы нужно принести домой, где с благоговением затем хранить до следующего года.

Как освятить вербу в домашних условиях к Вербному воскресенью

Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений рассказала, что освятить вербу можно в домашних условиях таким образом: пропеть тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим «Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне».

После этого нужно три раза окропить вербы святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Напомним, что в Новосибирске на площадях начали торговать веточками вербы. Таким образом, новосибирцы уже подготавливаются к Вербному воскресенью, которое состоится уже 17 апреля.

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