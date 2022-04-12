На улицах Новосибирска начали продавать вербу от 50 рублей

В Новосибирске на площадях начали торговать веточками вербы. Таким образом, новосибирцы уже подготавливаются к Вербному воскресенью, которое состоится уже 17 апреля.
Первых продавцов заметили на площади Калинина и у Первомайского сквера. Приобрести вербу можно от 50 рублей. Стоимость ветки зависит от ее пышности и раскрытости. Цены фиксируется от 50 до 300 рублей.
В Новосибирской области вербочки также продают по разным ценам. Тамара Васильевна рассказала Atas.info, что торгует ветками этого дерева каждый год на протяжении 10-ти лет. Покупатели охотно берут вербу и интересуются, где именно продавец их собрала.
«Я продаю ветку вербы от 30 рублей. Конечно, все зависит от ее внешнего вида. Максимальная цена – 150 рублей. За несколько часов работы удается заработать около 800 рублей – на жизнь хватает. Перед вербным воскресеньем выручка больше. В прошлом году удалось заработать около 2500 тысяч рублей. Это даже много, потому что продаю я в небольшом городке», - рассказала Тамара Васильевна редакции Atas.info.
Женщина добавила, что ее коллеги продают вербочки дороже – от 60 до 200 рублей. Свой ценник она поднимать не планирует, ссылаясь на то, что «народ и без этого бедный, а на православном празднике просто грех наживаться».
Ветки вербы Тамара Васильевна собирает у водоёмов, прудов, болот и рек. Все они – в пешей доступности. Сибирячка отмечает, что за веточки еще нужно побороться – желающих их собрать достаточно много, а места всем давно известные.