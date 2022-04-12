На улицах Новосибирска начали продавать вербу от 50 рублей

«Я продаю ветку вербы от 30 рублей. Конечно, все зависит от ее внешнего вида. Максимальная цена – 150 рублей. За несколько часов работы удается заработать около 800 рублей – на жизнь хватает. Перед вербным воскресеньем выручка больше. В прошлом году удалось заработать около 2500 тысяч рублей. Это даже много, потому что продаю я в небольшом городке», - рассказала Тамара Васильевна редакции Atas.info.