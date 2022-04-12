Новосибирский фотограф вырастила бабочку-гиганта для фотосессии с щенками

Новосибирский фотограф вырастила бабочку-гиганта для фотосессии с щенками
Новосибирский фотограф вырастила бабочку-гиганта для фотосессии с щенками
Сегодня, 11:05ОбществоФото: Алена Райфутдинова
Девушка рассказала, что щенков на фотосессии огромные насекомые не беспокоят.

Фотограф из Новосибирска Алена Райфутдинова вырастила из куколки самую гигантскую бабочку в мире для фотоссесии с щенками. О том, как реагируют на насекомых хвостатые модели она рассказала Atas.info.

По словам Алены, эта огромная бабочка является самкой павлиноглазки. Вырастить её не так сложно, как кажется. Также легко насекомое содержать в доме.

«Я заказывала куколки в нашем интернет-магазине «Це-це». Для вылупления нужно, чтобы воздух был влажный и было достаточно тепло. Это бабочка павлиноглазка - самая большая бабочка в мире. Во время стадии бабочки она ничем не питается, чем очень облегчает ее содержание дома. Летает прямо по квартире», - сказала фотограф Алена Райфутдинова.

Фото:Алена Райфутдинова

Редкие бабочки выступают в качестве декорации во время фотосъёмки щенков. Одну из них, как призналась фотограф, даже удалось посадить на нос маленькому шпицу. При этом сам малыш практически ни как на это не отреагировал – понюхал и продолжил позировать.

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