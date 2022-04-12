Новосибирский фотограф вырастила бабочку-гиганта для фотосессии с щенками

«Я заказывала куколки в нашем интернет-магазине «Це-це». Для вылупления нужно, чтобы воздух был влажный и было достаточно тепло. Это бабочка павлиноглазка - самая большая бабочка в мире. Во время стадии бабочки она ничем не питается, чем очень облегчает ее содержание дома. Летает прямо по квартире», - сказала фотограф Алена Райфутдинова.