Самым пожилым женихом стал 88-летний мужчина в 2022 году в Новосибирске

Самым пожилым женихом стал 88-летний мужчина в 2022 году в Новосибирске
Самым пожилым женихом стал 88-летний мужчина в 2022 году в Новосибирске
Сегодня, 11:42ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Чаще мужчины вступают в брак в возрасте 26 лет.

В Новосибирской области за 3 месяца 2022 года зарегистрировали больше браков, чем разводов. Самой пожилой паре новобрачных было 88 лет жениху и 83 года невесте.

«За первый квартал 2022 года зарегистрировано 3 278 актов о брачном союзе. Развелись за этот же период 3 006 семейных пар», - сообщили Atas.info в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Самым возрастным женихом оказался мужчина в возрасте 88 лет. Его невесте на момент свадьбы исполнилось 83 года.

Примечательно, что в среднем по региону мужчины чаще женятся в возрасте 26 лет. А женщины дают согласие на брак в возрасте 21 года.

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