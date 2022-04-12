Самым пожилым женихом стал 88-летний мужчина в 2022 году в Новосибирске

В Новосибирской области за 3 месяца 2022 года зарегистрировали больше браков, чем разводов. Самой пожилой паре новобрачных было 88 лет жениху и 83 года невесте.
«За первый квартал 2022 года зарегистрировано 3 278 актов о брачном союзе. Развелись за этот же период 3 006 семейных пар», - сообщили Atas.info в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
Самым возрастным женихом оказался мужчина в возрасте 88 лет. Его невесте на момент свадьбы исполнилось 83 года.
Примечательно, что в среднем по региону мужчины чаще женятся в возрасте 26 лет. А женщины дают согласие на брак в возрасте 21 года.
Напомним, в 2021 году самым пожилым женихом стал 94-летний мужчина.