Трехмесячный мальчик с COVID-19 скончался в Новосибирской области

Трехмесячный мальчик с COVID-19 скончался в Новосибирской области
Трехмесячный мальчик с COVID-19 скончался в Новосибирской области
Сегодня, 09:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Всего в регионе умерли 5 499 человек с коронавирусной инфекцией.

В Новосибирской области за сутки с коронавирусом скончались 3-месячный ребёнок и ещё 9 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 12 апреля 2022 года.

Всего в регионе умерли с коронавирусной инфекцией 5 499 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни мальчика в возрасте 3 месяцев и мужчин - 32 года, 49 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, а также женщин в возрасте 72 года, 72 года, 84 года, 88 лет.

На сегодняшний день зарегистрировано 253 708 случаев COVID-19, включая 36 844 детей. За сутки ковид диагностировали у 190 человек, в том числе у 39 несовершеннолетних.

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 791 пациент, в том числе 7 детей. В реанимациях 116 человек, из которых 14 подключили к ИВЛ.

Всего при этом выздоровели 245 467 пациентов, включая 293 за сутки.

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