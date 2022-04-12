Выплаты пенсионерам по 10 000 рублей к 9 мая 2022 – кому положены

Пенсионеры из Новосибирской области получат по 10 000 рублей в апреле 2022

Отдельные категории пенсионеров в Новосибирской области получат выплаты по 10 000 рублей ко Дню Победы 9 мая 2022 года по указу президента Владимира Путина. В число получателей в регионе входят 310 человек. Рассказываем, кому положены единовременные пособия.

Выплату в размере 10 тысячи рублей получат инвалиды и участники войны, проживающие на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии в апреле 2022 года. Об этом сообщает областной Пенсионный фонд. «Пенсионным фондом России данная выплата произведена в отношении тех граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР, а также получателям двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР», - уточнили в фонде. Традиционная ежегодная выплата предусмотрена в России с 2019 года. Деньги уже перечислены в банки. Её передадут пожилым людям одновременно с пенсией через кредитные организации либо через почтовое отделение. На единовременную выплату органами ПФР по Новосибирской области будет направлено более 3 миллионов рублей. Напомним, ранее сообщалось, что ветераны и участники войны получат единовременную выплату в размере 5 тысячи рублей от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова до 9 мая.

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