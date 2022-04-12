Житель Новосибирска продает два автографа Юрия Гагарина

Житель Новосибирска продает два автографа Юрия Гагарина
Житель Новосибирска продает два автографа Юрия Гагарина
Сегодня, 17:03ОбществоАлександр КондратьевФото: Авито
Открытки выставлены на продажу за 155 тысяч рублей – они подписаны Юрием Гагариным

Житель Новосибирска накануне Дня космонавтики (12 апреля) выставил на продажу две открытки с автографами первого космонавта Юрия Гагарина и машинописное письмо его жены. Объявление появилось на сайте «Авито».

Продавец продает эти экземпляры из частного музея из-за проблем с деньгами. Всего у него на продаже две открытке с автографом и дарственной подписью космонавта, а также машинописное письмо с подписью Валентины Гагариной.

«Представлены увеличенные фрагменты документов, которые свидетельствуют о подлинности автографов (любой эксперт в области графологии это подтвердит)», - говорится в объявлении.

Фото:Авито

Создатель объявления считает, что со временем данные автографы будут намного дороже – эта цена сейчас вполне адекватна, учитывая уникально вещей.

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