Житель Новосибирска продает два автографа Юрия Гагарина

Житель Новосибирска накануне Дня космонавтики (12 апреля) выставил на продажу две открытки с автографами первого космонавта Юрия Гагарина и машинописное письмо его жены. Объявление появилось на сайте «Авито».
Продавец продает эти экземпляры из частного музея из-за проблем с деньгами. Всего у него на продаже две открытке с автографом и дарственной подписью космонавта, а также машинописное письмо с подписью Валентины Гагариной.
«Представлены увеличенные фрагменты документов, которые свидетельствуют о подлинности автографов (любой эксперт в области графологии это подтвердит)», - говорится в объявлении.
Создатель объявления считает, что со временем данные автографы будут намного дороже – эта цена сейчас вполне адекватна, учитывая уникально вещей.