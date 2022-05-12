Доход председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой составил 3.5 млн. рублей

Доход председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой составил 3.5 млн. рублей
Доход председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой составил 3.5 млн. рублей
Сегодня, 16:43ОбществоДмитрий ТростниковФото: «Новосибирские новости»Председатель горизбиркома Новосибирска Тамара Краткая
Декларации о доходах и имуществе опубликовали председатель, заместитель и секретарь Новосибирской муниципальной избирательной комиссии 12 мая 2022. Самые большие доходы за 2021 год оказались у председателя комиссии Тамары Краткой. Декларации опубликованы на сайте города Новосибирска.

3 582 913 рублей – такой годовой доход задекларировала Тамара Краткая. В собственности председателя горизбиркома автомобиль «Mitsubishi ASX20», и квартира площадью 64 кв.м, плюс парковка.

Зампредседателя Андрей Голомазов обнародовал годовой доход выше 2.6 млн. рублей. У него четыре квартиры площадью от 38 до 62 кв.м. Три – в общей совместной и одна – в индивидуальной собственности. Имеется также садовый дом, земельный участок и летняя кухня. Автомобиль – кроссовер «Рено-Аркана».

У секретаря Татьяны Гладилиной доходы за 2021 год около 1.5 млн. рублей.

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