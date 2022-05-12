Доход председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой составил 3.5 млн. рублей

Декларации о доходах и имуществе опубликовали председатель, заместитель и секретарь Новосибирской муниципальной избирательной комиссии 12 мая 2022. Самые большие доходы за 2021 год оказались у председателя комиссии Тамары Краткой. Декларации опубликованы на сайте города Новосибирска.

3 582 913 рублей – такой годовой доход задекларировала Тамара Краткая. В собственности председателя горизбиркома автомобиль «Mitsubishi ASX20», и квартира площадью 64 кв.м, плюс парковка. Опубликованы доходы новосибирских сенаторов Карелина и Городецкого за 2021 год Зампредседателя Андрей Голомазов обнародовал годовой доход выше 2.6 млн. рублей. У него четыре квартиры площадью от 38 до 62 кв.м. Три – в общей совместной и одна – в индивидуальной собственности. Имеется также садовый дом, земельный участок и летняя кухня. Автомобиль – кроссовер «Рено-Аркана». У секретаря Татьяны Гладилиной доходы за 2021 год около 1.5 млн. рублей.

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