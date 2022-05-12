Двух детей ищут волонтеры и полиция около 10 лет в Новосибирской области

Весной 2022 года в Новосибирской области по разным причинам стали чаще пропадать дети. Одни сбегают из дома, другие самовольно отправляются на поиски приключений, которые могут привести к трагедиям. О том, сколько в регионе пропавших молодых и несовершеннолетних, как их ищут волонтеры «ЛизаАлерт» - в нашем материале.

Кто из детей пропал в регионе с начала апреля по май 2022: В начале года у поискового отряда «ЛизаАлерт» меньше заявок на поиски пропавших – их пик приходится на май. В городе теплеет и многих людей манит лес, в котором можно устроить пикник или просто побродить. При этом лесные поиски не прекращаются у волонтеров до конца октября. Только за последний месяц в Новосибирской области в розыске числились 79 человек, из которых 59 – нашли живыми, 2 – погибшими. Поиски остальных ещё продолжаются. Фото: «ЛизаАлерт» Напомним, в апреле сайт поискового отряда «ЛизаАлерт» ежедневно пополнялся информацией об исчезновении ребенка из Новосибирска и районов области. Пропажи детей связывало одно обстоятельство – «ушел в школу и не вернулся домой». Так 11 апреля стало известно о загадочном исчезновении 17-летнего Александра Корецкого, который разминулся у своего дома с одноклассниками и пропал. Спустя сутки тело мальчика нашли правоохранители – причина его гибели осталась неизвестна. Буквально на несколько дней раньше, 7 апреля, в Новосибирске начали искать 22-летнего парня с длинными черными волосами Максима Гудкова. В социальных сетях некоторые сибиряки писали, что видели похожего на него молодого человека в центре Новосибирска, бегущего по Михайловской набережной. Уже 13 числа месяца сообщили о его гибели юноши. Также большое число заявок приходило на поиск совсем маленьких детей – от 10-14 лет. Кто-то из них, как выяснялось позже, сбегал из дома, либо уходил с друзьями на поиски приключений, не задумываясь о последствиях. С каждым найденным ребенком психологи отряда и полицейские проводят беседу, чтобы подобных случаев не повторилось. «В среднем за год мы отрабатываем около 20% заявок о без вести пропавших людях. Этот показатель увеличивается из-за популярности отряда в Новосибирской области. Люди нам доверяют и просят о помощи. Мы часто ходим в школы, где рассказываем детям о том, как вести себя, если потерялся в городе или за его пределами. Что делать при встрече с незнакомцами и так далее. Дети сбегают, есть те, кто ушел из дома погулять и заигрался, или впервые сбежал, чтобы привлечь внимание взрослых. Это разные ветки поиска. В случаи похищения, у полиции есть три часа на освобождение ребенка, иначе всё может закончиться плачевно. Поэтому хочу напомнить, что заявление о пропаже принимаются от любого знакомого и близкого человека в любой момент, когда поняли, что кто-то пропал – правило 3 суток это миф», - рассказала руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских. «Детям нужно громко кричать, чтобы им помогли неравнодушные прохожие» Специалист добавила, что бывали прецеденты, когда потерявшегося ребенка использовали в корыстных целях взрослые люди. В таких ситуациях детям советуют громко кричать, звать на помощь, падать на пол, чтобы привлечь внимание прохожих. Фото: «ЛизаАлерт» «На сегодняшний день в Новосибирской области не найденными числятся два несовершеннолетних ребенка – это Костя Кривошеев (пропал в 2013 году) и Самойлов Салим (местонахождение неизвестно с 2015-го). Оба мальчика находились тогда за городом, на природе. В регион даже приезжали координаторы из Москвы, но увы, детей найти не удалось», - заключила собеседница сайта. Стоит отметить, с момента запуска отряда «ЛизаАлерт» - с 2013 года - в области порядка 90 человек остаются без вести пропавшими.

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