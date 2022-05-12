Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022

Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022
Как узнать, на сколько отключили горячую воду по адресу дома в Новосибирске 2022
Сегодня, 11:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске начнутся плановые испытания теплосетей с 12 мая, что приведет к отключению горячей воды в разных районах города. Где можно узнать информацию об отключениях горячего водоснабжения – в материале Atas.info.

Вся официальная информация об отключениях находится на муниципальном портале города Новосибирска – там есть вся необходимая информация и номера телефонов аварийных служб.

Фото:Atas.info

Посмотреть, отключат ли ваш дом от горячего водоснабжения, можно в разделе «Отключения – Мой дом», куда нужно вписать адрес и выбрать предполагаемую дату. Также там можно посмотреть управляющую компанию и ЖЭУ.

Список всех жилых домов, отключаемых от горячей и холодной воды, отопления и электричества, доступен в разделе «Отключения – Отключения жилого фонда». Там предоставляется информация по районам.

Карта отключений жилых домов от горячей воды 12 мая 2022

В Новосибирске доступна карта, которая показывает, какие дома находятся без горячей воды и график будущих отключений. Сервисом можно пользоваться через раздел «Отключение систем жизнеобеспечения», а также там можно переключать слои карты в левой части экрана.

Фото:Atas.info

Стоит отметить, что всегда можно получать предупреждающие уведомления об отключениях воды – нужно только подписаться на оповещения по почте. Однако для этого придется авторизоваться через «Госуслуги», а затем настроить для получения уведомлений на телефон через приложение «Мобильный Новосибирск».

Жителям Новосибирска, которые проживают в домах, где будет произведено отключение горячей воды, рекомендуется заранее к этому подготовиться – первым делом необходимо помыться, чтобы потом долго не нагревать воды с помощью чайника и других приспособлений, а также постараться сохранять спокойствие, ведь отключение необходимо для проведения испытаний и выявления тех мест, где требуется срочный ремонт трубопровода.

В случае отключения холодной воды в будущем рекомендации все такие же, но в этом случае следует еще закупаться большим количеством воды в магазинах заранее, чтобы не было ажиотажа.

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