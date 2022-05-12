Сирота из Новосибирской области получила квартиру с долгом в 600 тысяч рублей

Тридцатидвухлетняя сирота Марина Суменко получила квартиру в городе Болотное по программе поддержки от правительства Новосибирской области, но там оказалась задолженность в 600 тысяч рублей.

Девушка оказалась в детском доме еще когда ей было четыре годика – она прожила там все детство и выпустилась. После этого она начала учиться в Новосибирске, но квартиру ей дали от государства только спустя 10 лет. Когда она хотела оформить ее в собственность, то столкнулась с проблемой, что на этом жилье висит долго в 600 тысяч рублей, а это значит, что она не сможет приватизировать своё «гнездышко», а выплатить такие долги очень тяжело. Сибирячке в администрации города объясняют, что не может быть такого, чтобы на квартире числился долг. Однако приставы ей выдали документ, в котором указано, что этот долг принадлежит городским властям. Марина планирует подать на администрацию города в суд, чтобы они выплатили этот долг. Какой у неё шанс – трудно сказать, ведь у властей юристы явно лучше, чем у простой девушки.

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