Сколько стоит установить водонагреватель в Новосибирске – цены в мае 2022

В Новосибирске уже почти у каждого жителя есть в доме горячая вода, но иногда люди хотят перейти на водонагреватель, чтобы сэкономить денежные средства и больше не испытывать терпение при аварийных ситуациях на трубопроводах.

Какой местным жителям сделать выбор - предстоит решить только им самим. Atas.info постарался помочь в принятии решения. Горячая вода VS Водонагреватель Водонагреватели бывают разных видов – проточные и накопительные. Если покупать первый вариант, то нагреваться вода будет очень быстро, но она не будет сильно горячей. Накопительные берут те люди, которым не жалко лишнего места в квартире, потому что этот бойлер занимает очень много места, а нагревается вода за не маленькое время. Например, бойлер емкостью 50 литров и мощность 2 кВт*ч подойдет семье из трех человек – он нагреет воду до 70 градусов в среднем за час. Если часто мыться, то в сутки нужно будет нагревать его двух раз – это 100 литров. Таким образом выходит, что в месяц будет потребляться около трех кубометров воды, а также 120 кВт*ч. Объем электрической энергии умножается на тариф. В Новосибирске он будет равняться с июля 2022 года 3,08 рубля за 1 кВт*ч. Таким образом сумма в месяц получается 369 рублей. Стоимость холодной воды в городе 20,35 рублей, а умножая 3 кубометра на эту суммы мы получаем 61 рубль. Итого горячая вода из бойлера нам обойдется в 430 рублей в месяц. Стоит учитывать, что придется еще потратиться на приобретение водонагревателя – они стоят от 15 до 30 тысяч рублей за 50-литровую модель. Также нужно будет вмонтировать за среднюю цену в 3 тысячи рублей + за выполнение услуги от 1 до 3 тысяч рублей.

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