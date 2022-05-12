Телебашню покрасят за 6,8 млн рублей на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске проведут капитальный ремонт телевизионной башни на улице Римского-Корсакова, 9 за 6,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «Госзакупок».

Подрядчик будет красить телебашню в несколько этапов – сначала он убирает дефекты и загрязнения и надо будет обеспылить поверхность. После этого будет нанесено антикоррозийное покрытие в два слоя, а цвета обещают оставить привычные, которые и были до этого. Задача предстоит непростая, ведь высота башни составляет 180 метров, а высота её антенны - 18 метров. Конкурс открыт только для предпринимателей малого и среднего бизнеса, а начальная цена торгов составляет 6 894 516 рублей. Завершить работы по ремонту планируют в течение пятидесяти дней после подписания договорной части.

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