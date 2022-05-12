Телебашню покрасят за 6,8 млн рублей на левом берегу Новосибирска

Телебашню покрасят за 6,8 млн рублей на левом берегу Новосибирска
Телебашню покрасят за 6,8 млн рублей на левом берегу Новосибирска
Сегодня, 19:39ОбществоАлександр КондратьевФото: 2ГИС
В Новосибирске проведут капитальный ремонт телевизионной башни на улице Римского-Корсакова, 9 за 6,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «Госзакупок».

Подрядчик будет красить телебашню в несколько этапов – сначала он убирает дефекты и загрязнения и надо будет обеспылить поверхность. После этого будет нанесено антикоррозийное покрытие в два слоя, а цвета обещают оставить привычные, которые и были до этого.

Задача предстоит непростая, ведь высота башни составляет 180 метров, а высота её антенны - 18 метров.

Конкурс открыт только для предпринимателей малого и среднего бизнеса, а начальная цена торгов составляет 6 894 516 рублей.

Завершить работы по ремонту планируют в течение пятидесяти дней после подписания договорной части.

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