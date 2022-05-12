Телебашню покрасят за 6,8 млн рублей на левом берегу Новосибирска

Подрядчик будет красить телебашню в несколько этапов – сначала он убирает дефекты и загрязнения и надо будет обеспылить поверхность. После этого будет нанесено антикоррозийное покрытие в два слоя, а цвета обещают оставить привычные, которые и были до этого.
Задача предстоит непростая, ведь высота башни составляет 180 метров, а высота её антенны - 18 метров.
Конкурс открыт только для предпринимателей малого и среднего бизнеса, а начальная цена торгов составляет 6 894 516 рублей.
Завершить работы по ремонту планируют в течение пятидесяти дней после подписания договорной части.