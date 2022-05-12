В Новосибирске сделают перерасчет на 1,8 млн рублей из-за мусорного коллапса

В Новосибирске сделают перерасчет на 1,8 млн рублей из-за мусорного коллапса
В Новосибирске сделают перерасчет на 1,8 млн рублей из-за мусорного коллапса
Сегодня, 13:35ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Компания «Экология-Новосибирск» сделает перерасчет жителям Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов. Такое решение принято из-за того, что в этих местах не вывозили мусор около недели.

Всего будет сделан перерасчет на сумму в 1,8 млн рублей. Благодаря этому сумма оплаты тем жителям будет выставлена меньше, сообщили в компании.

Проблема с вывозом мусора возникла еще в конце апреля 2022 года из-за того, что водители мусоровозов начали бастовать – они отказались работать на старой технике, ведь привыкли на новых Mercedes и подобных тяжеловесных автомобилях.

Однако в компании не стали идти им на уступки – они решили вопрос более перспективно, устроив новых мусорщиков, а остальные так и продолжают свою забастовку, но мало кому уже до неё есть дело.

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