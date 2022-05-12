Жены полицейских под Новосибирском обвинили начальника в унижениях мужей

Жены выступили против начальника отдела участковых и ПДН МО МВД России Куйбышевского района Новосибирской области Евгения Юнусова – они обвинили его в унижении их мужей на работе. Об этом сообщается в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

Женщины обратились к руководителю ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову с требованием взять под личный контроль ситуацию с унижением их мужей путем загрузок по работе, криками, оскорблениями и другими методами. Также они просят освободить начальника от занимаемой должности. «За время несения службы он зарекомендовал себя только с отрицательной точки зрения в глазах личного состава, а именно, как человек психически неуравновешенный, злобный, безграмотный – он не умеет разговаривать с личным составом и гражданами – переходит на крики и оскорбления», - написано в посте. Автор публикации утверждает, что начальник называет сотрудников «деревянными», «дебилами», «шестивольтовыми», «идиотами». Также он якобы лезет в личную жизнь подчиненных и оскорбляет жен. В публикации отмечается, что Юнусов добился того, что из подразделению постоянно уходят люди, которые любят свою работу. Оставшиеся имеют огромную нагрузку, что их даже не видят дома семьи, потому что они работают до ночи и даже не могут пообедать. Также заявлено, что в отпуске мужчины вынуждены ходить на работу, потому что никто не забирает материалы дел. Одной этой проблемой все не ограничивается – большой ненависти со стороны начальства подвергаются и сотрудники женского пола – их якобы оскорбляют, унижают и возможно скоро начнут поднимать руку. Редакция Atas.info направила по данной информации запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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