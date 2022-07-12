Более 150 мероприятий: федеральный оргкомитет обсудил программу «Технопрома-2022»

Губернатор Андрей Травников на заседании федерального оргкомитета форума «Технопром» под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, как область готовится к проведению это масштабного мероприятия, которое пройдет в регионе с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели.

Уже сегодня в рабочей версии более 150 мероприятий, продолжается активная регистрация участников и представителей СМИ. Организаторы форума «Технопром» – Правительство РФ, Правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН. «В текущих условиях Президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для ее достижения. Участникам важно будет показать готовые продукты и решения, успешные примеры взаимодействия науки и бизнеса, итоги научных разработок и исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, на которые были выданы гранты Правительства. И, конечно, форум станет знаковым событием стартовавшего Десятилетия науки и технологий, рассчитываем на активное участие молодых людей из научно-производственной сферы и бизнеса», — сказал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Сегодня и деловая, и выставочная части Технопрома верстаются полным ходом, и уже наполнены основными мероприятиями. Главный вопрос пленарного заседания – пути достижения технологического суверенитета России. Приглашены к участию федеральные министерства, главы регионов, госкорпораций, институтов развития, ведущих научных организаций и инновационных компаний. Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на Технопроме, – показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований», — сообщил Губернатор Андрей Травников. Одним из активных организаторов Технопрома в этом году выступает Министерство науки и высшего образования РФ, подчеркнул Андрей Травников. Министерство активно участвует в проработке деловой программы форума, в подготовку вовлечены все профильные департаменты. «Ярчайшим событием, одним из новых, интересных мероприятий станет представление на площадке форума результатов конкурса Передовых инженерных школ. Здесь ведущие вузы и крупнейшие «заказчики» высокопрофессиональных кадров представят проекты их подготовки», — отметил Губернатор. Напомним, что создание 30 передовых инженерных школ в 15 субъектах планируется в рамках одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Кроме того, Минобрнауки РФ обеспечит проведение двух мероприятий-спутников – II форума трансфера технологий и VII Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». А на выставке форума Министерство формирует центральный стенд, посвященный старту Десятилетия науки и технологий в России.

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