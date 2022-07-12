Неудачное возвращение: приставы поймали отца-алиментщика на вокзале под Новосибирском

Неудачное возвращение: приставы поймали отца-алиментщика на вокзале под Новосибирском
Неудачное возвращение: приставы поймали отца-алиментщика на вокзале под Новосибирском
Вчера, 17:28ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Приставы поймали отца-алиментщика на вокзале в Новосибирской области

Вернувшегося в Новосибирскую область из Москвы 42-летнего отца-алиментщика судебные приставы поймали на вокзале Татарска. Об этом рассказали в УФССП по региону.

Мужчина долгое время отказывался платить деньги экс-супруге на содержание общих детей. А после и вовсе переехал в другой город, за что попал в исполнительный розыск.

«Узнали, что мужчина собирается приехать в родной регион в гости к родителям на поезде «Москва-Красноярск». На вокзале в Татарске его вычислили и задержали», - добавили в ведомстве.

Новосибирец теперь не скоро вернется в Москву так, как ему назначили 20 часов обязательных работ. Ему грозит уголовное наказание за дальнейшую неуплату алиментов.

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