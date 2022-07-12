Первые в России: врачи в Новосибирске остановили сердце пациента для операции

«Мы приняли решение оперировать женщину, однако не стандартным способом. В её случае естественная процедура противопоказана, а именно, когда врачи должны были спровоцировать приступ аритмии на сердце для выявления очагов патологии. Пошли другим путем – выключили сердце для проведения процедуры», - рассказал завотделением хирургического отделения Виталий Шабанов.