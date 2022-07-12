Первые в России: врачи в Новосибирске остановили сердце пациента для операции

Первые в России: врачи в Новосибирске остановили сердце пациента для операции
Первые в России: врачи в Новосибирске остановили сердце пациента для операции
Вчера, 12:33ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирские хирурги впервые прооперировали пациента с выключенным сердцем

В Новосибирске врачи на операционном столе остановили сердце пациентки для купирования очага аритмии. Об уникальной операции рассказали в пресс-службе клиники Мешалкина.

Жительница Алтайского края обратилась в больницу с приступами желудочковой тахикардии. Из-за болезни она периодически теряла сознание – требовалось хирургическое вмешательство.

Симптомы указывали на смертельную форму аритмии. Женщина рисковала погибнуть от остановки сердца. К тому же, у сибирячки страдала насосная функция сердца. Не помог ей даже имплантат дефибриллятор на сердце – приступы продолжились.

«Мы приняли решение оперировать женщину, однако не стандартным способом. В её случае естественная процедура противопоказана, а именно, когда врачи должны были спровоцировать приступ аритмии на сердце для выявления очагов патологии. Пошли другим путем – выключили сердце для проведения процедуры», - рассказал завотделением хирургического отделения Виталий Шабанов.

Во время операции женщина была подключена к ЭКМО. Аппарат разгонял кровь и поддерживал организм.

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