Первые в России: врачи в Новосибирске остановили сердце пациента для операции

Жительница Алтайского края обратилась в больницу с приступами желудочковой тахикардии. Из-за болезни она периодически теряла сознание – требовалось хирургическое вмешательство.
Симптомы указывали на смертельную форму аритмии. Женщина рисковала погибнуть от остановки сердца. К тому же, у сибирячки страдала насосная функция сердца. Не помог ей даже имплантат дефибриллятор на сердце – приступы продолжились.
«Мы приняли решение оперировать женщину, однако не стандартным способом. В её случае естественная процедура противопоказана, а именно, когда врачи должны были спровоцировать приступ аритмии на сердце для выявления очагов патологии. Пошли другим путем – выключили сердце для проведения процедуры», - рассказал завотделением хирургического отделения Виталий Шабанов.
Во время операции женщина была подключена к ЭКМО. Аппарат разгонял кровь и поддерживал организм.