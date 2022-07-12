Пуля в голову: кот-администратор новосибирской ветклиники стал звездой телевидения

Пуля в голову: кот-администратор новосибирской ветклиники стал звездой телевидения
Пуля в голову: кот-администратор новосибирской ветклиники стал звездой телевидения
Вчера, 10:26ОбществоФото: Кадр Первого канала

Кот из новосибирской ветклиники снялся в программе «Первого канала»

На «Первом канале» снялся кот из новосибирской ветеринарной клиники – он стал звездой ролика. Выпуск вышел в воскресенье, 10 июля.

В шоу «Видели видео» показали смешные кадры с котом по кличке Миша. Ветеринар Павел Ислямов рассказал, что животное попало в их клинику не случайно.

Изначально Миша жил в Новокузнецке и попал в больницу с огнестрельным ранением дробью прямо в голову. В Кузбассе ему сделали операцию, но у кота начались осложнения и его отправили в Новосибирск.

В итоге животное прооперировали, сделали ему реконструкцию челюсти и достали дробь. Павел рассказал, что хозяйка питомца сначала интересовалась состоянием здоровья, а потом и вовсе перестала этого делать. Пристроить животное не получилось, и Миша неосознанно стал талисманом и администратором ветклиники в Новосибирске.

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