Региональные власти поддерживают запрос общества на патриотическое воспитание

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в Новосибирской области идёт по целому ряду направлений, объединяя разноплановые проекты в сферах от образования до культуры и спорта.

Вопросы реализации государственной политики по патриотическому воспитанию молодёжи в современных условиях рассмотрены на круглом столе в Законодательном Собрании региона 12 июля. О проводимой в регионе работе по патриотическому воспитанию сообщили заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Игорь Яковлев, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Андрей Панфёров, директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская. Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Евгений Подгорный, открывая заседание круглого стола, отметил важность обсуждения заявленной тематики, того, как может быть улучшено и дополнено патриотическое воспитание в регионе, чтобы молодёжь области была патриотичной, активно принимала участие в соответствующих мероприятиях, поддерживала курс, задаваемый Президентом России. Правительство Новосибирской области региона ведет активную работу в этом направлении. Как отметил зампред Правительства региона Игорь Яковлев, этот диалог – не начало обсуждения темы, а продолжение важной планомерной работы, которую в регионе ведут давно. Система патриотического воспитания гибкая, развивается, меняется в зависимости от ситуации и требует постоянных новых решений. Значение патриотизма, патриотического воспитания в нынешних непростых условиях, когда единство народа принципиально важно, выросло кратно. При этом растёт и запрос общества на патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти. Общественные организации откликаются на этот запрос, представляя проекты, посвящённые патриотической повестке. Активную работу по патриотическому воспитанию ведет министерство регионального развития Новосибирской области, привлекая к этой деятельности все больше сторонников — организаций, общественников, простых жителей региона. Так, министерство региональной политики в рамках конкурсного отбора поддержало 69 социально ориентированных НКО, реализующих собственные проекты. Как доложила директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская, в регионе в рамках утвержденной областным Правительством государственной программы действует базовая подпрограмма «Патриотическое воспитание». Структура действующей программы позволяет достаточно оперативно вносить изменения в содержание мероприятий в соответствии с актуальными задачами. В реализацию подпрограммы активно включены муниципальные районы области. Партнерские отношения помогают и в организации, проведении патриотических акций, направленных на поддержку специальной военной операции и наших военнослужащих на Донбассе. Так, совместно с движением «Защитник», ветеранами отряда специального назначения «Ермак» и Центра специальной подготовки «СПЕЦ» реализован целый комплекс тематических мероприятий, отметила Алла Данилевская. Среди них акции «Посылка солдату», «Спасибо, братья, за работу». Эта акция подразумевает создание книги с пожеланиями и словами благодарности жителей региона российским военным, выполняющим свой боевой долг на Донбассе. Книга будет передана в штаб общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири. Сегодня написано уже более трехсот страниц. По инициативе регионального отделения «Юнармии» реализована акция «Письмо солдату». Школьники написали почти три тысячи писем. Все они отправлены в места дислокации российских военнослужащих на Донбассе. А в рамках акции «Дети – детям» новосибирские школьники писали письма детям Донбасса. Совместно с министерством культуры Новосибирской области Центр специальной подготовки «СПЕЦ» оказывает оперативную поддержку семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации: организует бесплатное посещение театров, кинотеатров, концертов и других культурных мероприятий. Уже проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие почти полторы тысячи человек. Совместный проект министерства регионального развития и Федерации профсоюзов нашей области – «Трудовые династии Новосибирской области» — позволил собрать материалы 37 династий. С общественным движением «Защитник» реализуется проект «Лига наставников». В этой работе помогают и представители ветеранского сообщества. Мобильным отрядом «Лектор» проведено более 120 встреч со школьниками и студентами. Общее число участников составило почти 7,5 тысяч человек. В силу своей специфики огромным воспитательным потенциалом обладают спорт и физическая культура. Они могут рассматриваться как один из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, подчеркнул министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Он отметил, что в рамках календарного официального плана запланировано более 30 спортивных и физкультурных мероприятий военно-патриотической направленности. Среди них межрайоный праздник «Север», посвящённый памяти пяти Героев Советского Союза; областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся образовательных организаций, посвященный 85-летию Новосибирской области; областной фестиваль по стрелковым видам спорта (дуэльная стрельба), посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова; региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Всероссийские соревнования памяти героя Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова и другие.

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