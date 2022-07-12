Романтика, отдых и деньги: вся правда о работе от бортпроводника из Новосибирска

Григорий М. работал бортпроводником около пяти лет – он начинал с небольших авиакомпаний и летал на междугородних рейсах, а спустя некоторое время перешел работать в одну из ведущих компаний России. Молодой человек рассказал Atas.info в свой профессиональный праздник День проводника свою историю и интересные моменты с работы.
«Я решился пойти туда работать случайно – услышал про набор на работу по радио пока ехал в маршрутке. Раньше всегда думал, что туда берут только красивых девушек, но оказалось, что парни не менее востребованы, потому что это физически тяжелая работа», - описывает свой первый опыт Григорий.
Мужчина рассказал, что парням больше шансов попасть на работу бортпроводником, чем девушке – это связано с тяжестью работы – «ты огромное время находишься на ногах, да еще и попробуйте-ка эту дверь тяжеленную открыть, не всё так просто». Парню достаточно неплохо выглядеть, ухаживать за собой, иметь рост от 170 см и не толстеть, а вот к девушкам больше претензий со стороны компаний.
«Девушка нужно поддерживать идеальную внешность – не красить волосы и ухаживать за ними, уметь красиво краситься, правильно ходить на небольших каблуках и уметь перебаривать свои месячные, потому что работа тяжелая, а совмещать все это трудно», - сказал бывший бортпроводник.
При этом маникюр у всех бортпроводников должен быть спокойных тонов, пирсинга не должно быть, тату уж точно, а также не носить бороду и броские украшения. Самое главное, что должно быть у каждого – это наручные часы.
Плюсов достаточно много – это путешествия, высокая зарплата, а также возможность найти себе вторую половинку из другой страны. Чаще всего за романтикой идут как раз девушки, который ждут своего принца на белом коне с миллионами долларов, но находят таких единицы.
Минусы тоже есть, а на первом из них физический труд – ходить приходится достаточно много, посидеть удается редко.
«Забавный факт, что я обожал турбулентность, потому что все пассажиры сидели на своих креслах и не вызывали меня, поэтому я мог почти спокойно присесть и попить чай с лимоном и печеньем», - вспоминает Микаелян.
Вот для девушек еще и проблема частая – это приставания со стороны мужчин, особенно в плохих авиакомпаниях, где летают по субсидируемым тарифам – там попадаются такие кадры, что не позавидуешь.
Большое количество знаменитых людей летает на самолете, поэтому их там можно очень часто встретить. Многие девушки идут в эту профессию только за этим, чтобы найти наконец-то своего любимого с большим кошельком.
«Таких девушек видно сразу – они просто жаждут поскорее перейти на обслуживание бизнес-класса, чтобы начать обслуживать звезд и даже влиятельных мировых политиков. Мне довелось летать со многими звездами, но самой худшей была Ксения Собчак, которая максимально капризно себя вела и вечно твердила, что опаздывает и чуть-ли самолет не должен подстроиться под неё и взлететь», - сказал Григорий Микаелян.
Все знают историю стюардессы по имени Людмила Путина – этот путь мечтают повторить многие работницы этой профессии, но у некоторый действительно получается и они выходят замуж за известных бизнесменов и политиков, но не всегда.
Зарабатывают люди в данной профессии очень много. Если не считать малобюджетные авиакомпании, то бортпроводники получают в среднем 130 тысяч рублей в месяц, но в зарубежных компания намного больше – там доходит и до 250-300 тысяч рублей в месяц.
Отпуск приятный – он длится 35 дней два раза в год. При этом всегда есть определенные бонусы, благодаря которым можно летать бесплатно даже в самые дорогие страны, а также часто предоставляют бесплатные номера в отелях партнеры.
Григорий Микаелян отметил, что работа хоть и тяжелая, но он её так полюбил, что не может без полетов жить, поэтому планирует вернуться назад.
«Я перестал летать из-за того, что молодому хотелось карьерного роста, полез в бизнес на заработанные деньги. Однако сейчас понимаю, что зря ушел, потому что в самолеты ты чувствуешь свободную жизнь, а вот на земле мне не так уютно», - поделился впечатлениями мужчина.
Главным минусом своей бывшей работы он назвал то, что там нет карьерного роста – могут повысить только до инструктора, но для этого нужно работать минимум 5 лет. Многие из бортпроводников идут учиться на пилота, чтобы начать летать самостоятельно.
«Все кто уходит из авиации всегда возвращаются или мечтают вернуться назад»