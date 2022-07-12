Романтика, отдых и деньги: вся правда о работе от бортпроводника из Новосибирска

Романтика, отдых и деньги: вся правда о работе от бортпроводника из Новосибирска
Романтика, отдых и деньги: вся правда о работе от бортпроводника из Новосибирска
Вчера, 14:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.info
Работа бортпроводников не понаслышке считается самой романтичной профессией – там действительно часто находят пару, зарабатывают много денег и путешествую, но есть и свои минусы – о них Atas.info рассказал бывший бортпроводник из Новосибирска.

Григорий М. работал бортпроводником около пяти лет – он начинал с небольших авиакомпаний и летал на междугородних рейсах, а спустя некоторое время перешел работать в одну из ведущих компаний России. Молодой человек рассказал Atas.info в свой профессиональный праздник День проводника свою историю и интересные моменты с работы.

«Я решился пойти туда работать случайно – услышал про набор на работу по радио пока ехал в маршрутке. Раньше всегда думал, что туда берут только красивых девушек, но оказалось, что парни не менее востребованы, потому что это физически тяжелая работа», - описывает свой первый опыт Григорий.

Как устроиться работать бортпроводником в России

Мужчина рассказал, что парням больше шансов попасть на работу бортпроводником, чем девушке – это связано с тяжестью работы – «ты огромное время находишься на ногах, да еще и попробуйте-ка эту дверь тяжеленную открыть, не всё так просто». Парню достаточно неплохо выглядеть, ухаживать за собой, иметь рост от 170 см и не толстеть, а вот к девушкам больше претензий со стороны компаний.

«Девушка нужно поддерживать идеальную внешность – не красить волосы и ухаживать за ними, уметь красиво краситься, правильно ходить на небольших каблуках и уметь перебаривать свои месячные, потому что работа тяжелая, а совмещать все это трудно», - сказал бывший бортпроводник.

Фото:Atas.info

При этом маникюр у всех бортпроводников должен быть спокойных тонов, пирсинга не должно быть, тату уж точно, а также не носить бороду и броские украшения. Самое главное, что должно быть у каждого – это наручные часы.

Плюсы и минусы работы бортпроводником в РФ

Плюсов достаточно много – это путешествия, высокая зарплата, а также возможность найти себе вторую половинку из другой страны. Чаще всего за романтикой идут как раз девушки, который ждут своего принца на белом коне с миллионами долларов, но находят таких единицы.

Минусы тоже есть, а на первом из них физический труд – ходить приходится достаточно много, посидеть удается редко.

Фото:Atas.info

«Забавный факт, что я обожал турбулентность, потому что все пассажиры сидели на своих креслах и не вызывали меня, поэтому я мог почти спокойно присесть и попить чай с лимоном и печеньем», - вспоминает Микаелян.

Вот для девушек еще и проблема частая – это приставания со стороны мужчин, особенно в плохих авиакомпаниях, где летают по субсидируемым тарифам – там попадаются такие кадры, что не позавидуешь.

«Стюардессы хотят встретить своего президента или бизнесмена»

Большое количество знаменитых людей летает на самолете, поэтому их там можно очень часто встретить. Многие девушки идут в эту профессию только за этим, чтобы найти наконец-то своего любимого с большим кошельком.

«Таких девушек видно сразу – они просто жаждут поскорее перейти на обслуживание бизнес-класса, чтобы начать обслуживать звезд и даже влиятельных мировых политиков. Мне довелось летать со многими звездами, но самой худшей была Ксения Собчак, которая максимально капризно себя вела и вечно твердила, что опаздывает и чуть-ли самолет не должен подстроиться под неё и взлететь», - сказал Григорий Микаелян.

Фото:Atas.info

Все знают историю стюардессы по имени Людмила Путина – этот путь мечтают повторить многие работницы этой профессии, но у некоторый действительно получается и они выходят замуж за известных бизнесменов и политиков, но не всегда.

Сколько зарабатывают бортпроводники и есть ли отпуск?

Зарабатывают люди в данной профессии очень много. Если не считать малобюджетные авиакомпании, то бортпроводники получают в среднем 130 тысяч рублей в месяц, но в зарубежных компания намного больше – там доходит и до 250-300 тысяч рублей в месяц.

Отпуск приятный – он длится 35 дней два раза в год. При этом всегда есть определенные бонусы, благодаря которым можно летать бесплатно даже в самые дорогие страны, а также часто предоставляют бесплатные номера в отелях партнеры.

«Моя карьера бортпроводника закончилась, но планирую вернуться»

Григорий Микаелян отметил, что работа хоть и тяжелая, но он её так полюбил, что не может без полетов жить, поэтому планирует вернуться назад.

«Я перестал летать из-за того, что молодому хотелось карьерного роста, полез в бизнес на заработанные деньги. Однако сейчас понимаю, что зря ушел, потому что в самолеты ты чувствуешь свободную жизнь, а вот на земле мне не так уютно», - поделился впечатлениями мужчина.

Главным минусом своей бывшей работы он назвал то, что там нет карьерного роста – могут повысить только до инструктора, но для этого нужно работать минимум 5 лет. Многие из бортпроводников идут учиться на пилота, чтобы начать летать самостоятельно.

«Все кто уходит из авиации всегда возвращаются или мечтают вернуться назад»

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