Романтика, отдых и деньги: вся правда о работе от бортпроводника из Новосибирска

Как устроиться работать бортпроводником в России

Мужчина рассказал, что парням больше шансов попасть на работу бортпроводником, чем девушке – это связано с тяжестью работы – «ты огромное время находишься на ногах, да еще и попробуйте-ка эту дверь тяжеленную открыть, не всё так просто». Парню достаточно неплохо выглядеть, ухаживать за собой, иметь рост от 170 см и не толстеть, а вот к девушкам больше претензий со стороны компаний.