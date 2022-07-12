Стартап ФИОП создал и вывел на российский рынок печатный имплантат плечевого сустава

В изготовлении имплантата применялась 3D-печать из биосовместимого титанового сплава. Изделие представляет собой цельную конструкцию со специальными отверстиями для фиксации соответствующих мышц грудного отдела и плечевого сустава. Такое решение стимулирует срастание тканей пациента со структурой имплантата, а также обеспечивает движение в плечевом суставе. Производитель изделия – научно-производственная компания SINTEL – наносит на эндопротез специальное биоактивное покрытие, которое придает ему противовоспалительные и противоопухолевые свойства.