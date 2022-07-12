Стартап ФИОП создал и вывел на российский рынок печатный имплантат плечевого сустава

Имплантат, над созданием которого стартап Северо-Западного наноцентра работал совместно с компанией SINTEL и старшим научным сотрудником НИИ онкологии НИМЦ города Томск Ильёй Анисеней, предназначен для лечения людей с обширными дефектами костных структур в области плечевого сустава, которые образуются в результате травм или онкологических заболеваний, пишет newsnn.ru.
Результаты первых 10 операций показали высокую степень конгруэнтности имплантата. Специалистами отмечено, что изделие удобно применять в процессе эндопротезирования, кроме этого, протез показывает хорошие функциональные результаты в послеоперационном периоде.
В июне 2022 года компании-разработчики печатного имплантата плечевого сустава подали совместную заявку в Роспатент на регистрацию изобретения.
В разработке изделия команда стартапа руководствовалась целью изобрести новый тип онкоимпланта плечевого сустава, анатомические и функциональные свойства которого будут значительно улучшены по сравнению с существующими аналогами.
Инженеры CML AT Medical произвели сегментирование снимков компьютерной томографии пациента и спроектировали имплантат, при этом учли анатомические особенности конкретного больного. Изделие также удалось облегчить за счет топологической оптимизации.
Исполнительный директор стартапа CML AT Medical Яна Чекрыжова отметила, что перед командой стояла задача создать имплантат, обеспечивающий функциональную эффективность лечения. По словам Чекрыжовой, при проектировании изделия разработчикам было необходимо решить несколько важных технических задач: обеспечить надежность конструкции, увеличить срок эксплуатации, сократить количество отторжений протеза и уменьшить вес изделия. В итоге стартапу удалось спроектировать легкий и надежный онкоимплант плечевого сустава, в котором
учтены все индивидуальные особенности биомеханики пациента.
В изготовлении имплантата применялась 3D-печать из биосовместимого титанового сплава. Изделие представляет собой цельную конструкцию со специальными отверстиями для фиксации соответствующих мышц грудного отдела и плечевого сустава. Такое решение стимулирует срастание тканей пациента со структурой имплантата, а также обеспечивает движение в плечевом суставе. Производитель изделия – научно-производственная компания SINTEL – наносит на эндопротез специальное биоактивное покрытие, которое придает ему противовоспалительные и противоопухолевые свойства.