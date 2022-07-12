Водитель ехал по Новосибирску, не держась за руль - под раздачу попала и автор видео

Водитель ехал по Новосибирску, не держась за руль - под раздачу попала и автор видео
Водитель ехал по Новосибирску, не держась за руль - под раздачу попала и автор видео
Вчера, 18:30ОбществоФото: АСТ-54

В Новосибирске водитель ездил по городу, не держась за руль

Автоледи сняла на видео водителя, который ехал по оживленной магистрали в Новосибирске, не держась руками за руль. Ролик попал на бурное обсуждение в паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, мужчина решил просто отдохнуть от дороги в автомобиле. Он закинул руки за голову, опустил низко кресло и релаксировал под громкую музыку.

Эту картину заметила во время поездки на своей машине сибирячка. Она сняла нарушителя на видео и выложила в Сеть, не ожидая, что сама окажется виноватой.

«Автор ролика не лучше того мужика. Сама на дорогу не смотрит, ролики снимает»; «Вообще за рулем пользоваться смартфоном запрещено»; - комментируют происходящее новосибирцы.

Чем закончилась поездка лихача неизвестно. Вероятно, ему могут выписать штраф за подобное поведение за рулем.

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