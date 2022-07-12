Водитель ехал по Новосибирску, не держась за руль - под раздачу попала и автор видео

Судя по кадрам, мужчина решил просто отдохнуть от дороги в автомобиле. Он закинул руки за голову, опустил низко кресло и релаксировал под громкую музыку.
Эту картину заметила во время поездки на своей машине сибирячка. Она сняла нарушителя на видео и выложила в Сеть, не ожидая, что сама окажется виноватой.
«Автор ролика не лучше того мужика. Сама на дорогу не смотрит, ролики снимает»; «Вообще за рулем пользоваться смартфоном запрещено»; - комментируют происходящее новосибирцы.
Чем закончилась поездка лихача неизвестно. Вероятно, ему могут выписать штраф за подобное поведение за рулем.