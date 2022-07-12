Знаком "За труд на благо города" будут награждать сибиряков к 130-летию Новосибирска

В свою очередь, Александр Ложкин заметил, что такая сумма заложена в бюджет по опыту прошлых лет, а в ходе конкурса на изготовление стоимость может быть значительно снижена. Впервые подобный знак отличия был выпущен в 2003 году к 110-летию Новосибирска и с тех пор его обновляют каждые 5 лет, к очередному юбилею.