Знаком "За труд на благо города" будут награждать сибиряков к 130-летию Новосибирска

Знаком "За труд на благо города" будут награждать сибиряков к 130-летию Новосибирска
Знаком "За труд на благо города" будут награждать сибиряков к 130-летию Новосибирска
Вчера, 16:17ОбществоАртем ШершневФото: мэрия Новосибирска
Почетную награду намерены вручать горожанам, которые внесли значительный вклад в развитие Новосибирска. Однако стоимость изготовления знаков отличия смутила некоторых депутатов горсовета

В Новосибирске появится новый знак отличия "За труд на благо города" в честь 130-летия со дня основания поселения, сообщил главный архитектор города Александр Ложкин.

"На лицевой стороне памятного знака изображены элементы символики празднования 130-ой годовщины. В центральной части – изображение стелы "Новосибирск – город трудовой доблести" и части кургана, на котором установлена стела на площади Калинина в Заельцовском районе", - рассказал Ложкин.

Предполагается, что будет изготовлено 30 тысяч таких знаков, для этих целей в городском бюджете заложено 12,5 млн рублей. Таким образом, стоимость изготовления одного знака составить около 416 рублей.

По словам депутата горсовета Хельги Пироговой эта сумма явно завышена: "Сделала запрос в первую попавшуюся компанию, которая занимается изготовлением подобных знаков, стоимость такого – 178 рублей, плюс коробочка и документ, пусть 200 рублей. Но это в два раза меньше, и уже не 12, а 6 миллионов".

В свою очередь, Александр Ложкин заметил, что такая сумма заложена в бюджет по опыту прошлых лет, а в ходе конкурса на изготовление стоимость может быть значительно снижена. Впервые подобный знак отличия был выпущен в 2003 году к 110-летию Новосибирска и с тех пор его обновляют каждые 5 лет, к очередному юбилею.

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