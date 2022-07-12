Знаком "За труд на благо города" будут награждать сибиряков к 130-летию Новосибирска

В Новосибирске появится новый знак отличия "За труд на благо города" в честь 130-летия со дня основания поселения, сообщил главный архитектор города Александр Ложкин.
"На лицевой стороне памятного знака изображены элементы символики празднования 130-ой годовщины. В центральной части – изображение стелы "Новосибирск – город трудовой доблести" и части кургана, на котором установлена стела на площади Калинина в Заельцовском районе", - рассказал Ложкин.
Предполагается, что будет изготовлено 30 тысяч таких знаков, для этих целей в городском бюджете заложено 12,5 млн рублей. Таким образом, стоимость изготовления одного знака составить около 416 рублей.
По словам депутата горсовета Хельги Пироговой эта сумма явно завышена: "Сделала запрос в первую попавшуюся компанию, которая занимается изготовлением подобных знаков, стоимость такого – 178 рублей, плюс коробочка и документ, пусть 200 рублей. Но это в два раза меньше, и уже не 12, а 6 миллионов".
В свою очередь, Александр Ложкин заметил, что такая сумма заложена в бюджет по опыту прошлых лет, а в ходе конкурса на изготовление стоимость может быть значительно снижена. Впервые подобный знак отличия был выпущен в 2003 году к 110-летию Новосибирска и с тех пор его обновляют каждые 5 лет, к очередному юбилею.