Глава РЭО Буцаев: На Урале создадут 9 объектов обращения с ТКО на основе концессий

Уральский федеральный округ стал лидером по стране в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), в четырех регионах УФО уже заключены концессионные соглашения о создании девяти комплексных объектов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, общая мощность новых объектов составит 2,1 миллиона тонн, а стоимость проектов оценивается в 30 миллиардов рублей. Он отметил, что это более 60% от всей необходимой инфраструктуры, которую требуется построить в УФО до 2030 года. Буцаев добавил, что в округе будут возведены предприятия для обработки более трех миллионов тонн отходов, из которых на вторсырье пойдет не менее 15%, и для утилизации около 1,2 миллиона тонн. Чтобы это реализовать, требуется около 50 миллиардов рублей, передает newsnn.ru. Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что Тюменская область является лидером УФО по созданию инфраструктуры в сфере обращения с отходами. С 2018 по 2019 год там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 миллиарда рублей мощностью 415 тысяч тонн. По его словам, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен, но для достижения всех задач нацпроекта в области нужно создать дополнительные мощности по утилизации ТКО. Больше всего объектов необходимо построить в Свердловской области — 12 объектов мощностью 1,5−1,7 миллиона тонн. Стоимость проектов составляет около 22 миллиардов рублей. По двум ключевым объектам (Екатеринбург — на 700 тысяч тонн и Нижний Тагил — на 185 тысяч тонн) концессионные соглашения уже заключены с общим объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей. Со всеми регионами Урала ППК «РЭО» подписала дорожные карты по созданию перспективных объектов в сфере обращения с ТКО. Финансирование создания новых мощностей может быть обеспечено ППК «РЭО» в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций путем предоставления льготных займов концессионерам на срок до 12 лет.

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