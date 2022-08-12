Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич

Работают ли вакцины, насколько защитит ревакцинация и сколько раз можно делать прививку «Спутником»?

«Сколько можно вакцинироваться «Спутником» неизвестно. Я считаю, что в принципе прививаться несколько раз подряд бессмысленно. Лучше измерять титр антител. Если мы видим, что он выше 500 BAU/мл, то человек уже легко переболеет. Даже высокий уровень антител не защищал от заражения самым опасным штаммом «Дельта», чего не скажешь про уханьский штамм. Прививка не будет защищать от заражения «Кентавром», только от симптомов, вот они могут быть опасны какое-то время для окружающих».