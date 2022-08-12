Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич

«Мы фиксируем, как растет на 20-30% в день количество пациентов с подвидом штамма коронавируса омикрона «Кентавр». Но заражаемость не так резко возрастает, как это было в прошлые волны – видимо, работает коллективный иммунитет. «Кентавр» не будет опасен для всех, как Дельта-штамм: в зоне риска остаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями», - рассказал Андрушкевич в интервью Atas.info.
По словам врача, «Кентавр» не поражает легкие. Его симптомы схожи с ротавирусом. У 50% наблюдается диарея и рвота. Также пациентов беспокоят головные боли, как при самом первом уханьском штамме COVID-19, а порой и тревожные расстройства.
«Заболевание протекает 5-7 дней. Бывало, что уже на пятые сутки ПЦР-тест показывает отрицательный результат на коронавирус. Тяжелее может быть людям, которые страдают тромбофилией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто плохо переносит интоксикацию и высокую температуру», - пояснил врач.
«Сколько можно вакцинироваться «Спутником» неизвестно. Я считаю, что в принципе прививаться несколько раз подряд бессмысленно. Лучше измерять титр антител. Если мы видим, что он выше 500 BAU/мл, то человек уже легко переболеет. Даже высокий уровень антител не защищал от заражения самым опасным штаммом «Дельта», чего не скажешь про уханьский штамм. Прививка не будет защищать от заражения «Кентавром», только от симптомов, вот они могут быть опасны какое-то время для окружающих».
Есть категории пациентов, которых вакцины от коронавируса защищают хуже, предупреждает Михаил Андрушкевич. Это касается людей, кто принимает иммунодепрессанты, проходил трансплантацию, страдающие ревматоидными артритами.
«Даже несмотря на высокий титр антител, они всё равно заболевают. Но болезнь протекает по типу гриппа. Случаи летального исхода будут, но минимальные».
Напомним, что в разгар пандемии, в 2020-21 годах, статистика лабораторий «Санитас» показывала значительно большее число заболевших COVID-19, чем официальная статистика в сводках оперштаба. Тогда Роспотребнадзор передавал о 150-200 заболевших, а в частной клинике «Санитас» фиксировали около 800 случаев за сутки. (ССЫЛКА)
Сейчас клиника «Санитас» фиксирует рост заболеваемости, как и официальная статистика. «За официальной статистикой мы не следим. Но мы отправляем все отчеты о случаях - в день у нас рост по заражениям на 20%».
При этом Михаил Андрушкевич опасается, что существует и скрытая, не фиксируемая статистикой заболеваемость. Из-за утраты пациентами страха перед коронавирусом, который зачастую протекает легче, чем раньше, и нежелания соблюдать карантин.
«Иногда выходим на плато. Это происходит, из-за того, что люди, зная, что их отправят на карантин, не ходят к врачам. Продолжают выходить на работу, либо сидят дома. Они перестали бояться инфекцию и уже не соблюдают санитарные меры и карантин. Просто расслабились. Поэтому сейчас не вся реальная заражаемость отражается в официальной статистике».
Напомним, ранее Atas.info писал о главных симптомах COVID-19, вызванных «Кентавром». Их называла главврач известной в Новосибирске клиники для всей семьи «1+1».
За сутки, на 11 августа 2022 года, в Новосибирской области зафиксировали 174 новых случая заболевания коронавирусом. Ещё в конце июля в регионе болело менее 50 человек в день, судя по статистике оперштаба. При этом за последние дни не сообщалось о смертях.
В связи с такой эпидемиологической обстановкой, власти области планируют вернуть масочный режим в общественном транспорте. К тому, же на этом настаивает Роспотребнадзор, по информации которого за прошедшую неделю заражаемость выросла в 1,8 раз.